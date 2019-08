Ed Sheeran anuncia la seva retirada temporal

Ed Sheeran ha anunciat que es mantindrà allunyat dels escenaris al voltant d'un any i mig per passar més temps amb la seva dona, Cherry Seaborn, ha informat aquest dimecres el tabloide "Daily Star".

El músic, de 28 anys, acaba de concloure la seva exitosa gira "Divide", en què ha ofert més de 280 actuacions i que l'ha mantingut prop de dos anys a la carretera.

"Com sabreu, o potser no, he estat a la gira 'Divide' durant dos anys i aquest és l'últim dia de tot això. És una cosa molt agredolça", va dir Sheeran als seus fans a l'última actuació del "tour", el dilluns passat, segons recull el "Daily Star".

"M'encanta que sigueu aquí, acabar a Ipswich (Regne Unit). Aquest és el meu últim bolo probablement durant 18 mesos", va avançar el músic.

Sheeran i Seaborn, que es van conèixer a l'escola, quan tots dos tenien 11 anys, es van casar en secret a la seva casa a Suffolk (est d'Anglaterra) l'any passat.

En alguna ocasió, l'estrella britànica ha explicat que un dels temes del seu àlbum "No.6 Collaborations Project" (2019) està inspirat en ella.

En la lletra d'aquesta cançó, Sheeran afirma: "Podries estar literalment amb qui voldries, i m'has triat a mi. És simplement increïble".