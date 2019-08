Rosalía guanya dos premis MTV pel millor vídeo llatí i la millor coreografia

Rosalía ha tornat a fer història en convertir-se en la primera cantant espanyola en endur-se un premi MTV a la millor coreografia i el millor vídeo llatí per la cançó Con altura, juntament amb el colombià J. Balvin. Durant la gala, celebrada la matinada de dilluns a dimarts, l'artista catalana va actuar en el Prudential Center de Newark de Nova Jersey amb un mono negre amb brillants i va interpretar tres de les peces que l'han catapultat fins a l'èxit mundial: A ningún hombre, Aute Cuture i el més recent Yo x ti, tú x mí. «Gràcies per deixar-me actuar aquesta nit i cantar en espanyol», va expressar Rosalía, que també va reconèixer que era un «honor increïble» ser a la gala amb la seva «cultura» des de la seva Barcelona natal.

La cantant catalana optava a ni més ni menys que quatre estatuetes en forma d'astronauta: millor artista revelació, millor cançó llatina, millor cançó de l'estiu i millor coreografia, totes elles per la cançó Con altura, interpretada al costat de J Balvin i El Guincho.

Taylor Swift, que partia com a favorita amb deu nominacions juntament amb Ariana Grande, va ser l'encarregada d'obrir la gala, en què ha interpretat You need to calm down sobre un escenari amb Rosalía i Camila Cabello. Swift i Grande es van repartir els principals guardons de la nit. La primera es va erigir amb el millor vídeo i la nova categoria de millor missatge positiu, mentre que Grande va ser distingida amb el millor vídeo de l'estiu i el de la millor causa benèfica de l'any. El premi a millor artista revelació va recaure finalment a la jove Billie Eilish, que amb 17 anys s'ha consolidat com una de les grans artistes pop.

Missy Elliott va rebre el premi Michael Jackson Vídeo Vanguard d'aquest any pels seus èxits professionals de les mans de Cardi B, que es va referir a Elliott com «una campiona per a les dones que volen fer les seves pròpies coses». Un altre nouvingut, Lil Nas X, es va dur a casa el premi a la cançó de l'any per Old Town Road, la seva col·laboració rap country amb Billy Ray Cyrus que va dominar durant 19 setmanes consecutives en el cim de la llista de senzills de Billboard.



Rosalía segueix a la moda

Rosalía va passejar per la catifa vermella amb un vestit ajustat fet a mida de la marca Burberry. La peça estava adornada per milers de vidres negres que brillaven amb la incidència de la llum. Per posar al backstage amb els seus dos guardons, la cantant catalana es va decantar per un vestit de vellut, també en negre, de màniga llarga i per mitja cuixa. Van ser les sis cadenes, amb diversos medallons i creus, el punt fort del vestit. Rosalía es va decantar per una cua alta durant tota la gala, ungles llargues i tons marrons per al seu maquillatge, seguint el seu fidel estil.