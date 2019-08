L'Acústica celebra la majoria d'edat amb Fangoria, Dorian, La Pegatina i Zoo al cartell

Amb Fangoria, Dorian, Zoo, La Pegatina o Iseo & Dodosound com a caps de cartell, el festival Acústica celebra des d'avui la seva majoria d'edat amb la 18a edició. La cita musical, que se celebra a Figueres fins diumenge, torna amb força i amb un ventall de propostes en el qual es combinen noms consagrats de l'escena musical catalana amb altres que tot just estan despuntant. El festival compta, com és habitual, amb una sèrie d'activitats paral·leles. Enguany hi haurà dos espais de food trucks -situats a plaça Catalunya i al carrer Caamaño-, l'Acústica Market, la Fira del Disc i un nou espai de relax, el Walk Street.

L'Acústica donarà el tret de sortida avui amb l'actuació destacada de La Pegatina, a les 12 de la nit a l'escenari de la Rambla. La formació de Montcada i Reixac, liderada per l'incombustible Adrià Salas, presentarà el seu explosiu nou espectacle, en el qual repassen, amb la seva inconfusible barreja de rumba i ska, els seus grans èxits i els temes del seu darrer treball, Ahora o Nunca (2018).

La cantautora Rusó Sala serà l'encarregada d'estrenar el festival amb una actuació prevista per a 3/4 de 8 de la tarda a la terrassa de la Bbiblioteca Fages de Climent, i en la qual presentarà Desirem, un disc publicat aquest mateix any que esdevé una oda a la feminitat que s'amaga rere el paisatge, el retorn a la infantesa com a nou punt de partida, la cançó de l'oblit o una carta d'amor a la família.

A les 9 de la nit, a l'escenari de plaça Catalunya, la jove Suu presentarà en directe el seu debut discogràfic, titulat Natural. En aquest mateix escenari, a les 11 de la nit, hi actuarà la banda madrilenya Momo, que oferirà el seu tribut a Queen, repassant temes tan emblemàtics com Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, We Will Rock You o I Want To Break Free, entre molts altres.

La primera jornada en aquest escenari es clourà a partir de 2/4 de 2 de la matinada amb el concert de JazzWoman, un dels noms que més sona de l'escena hip-hop valenciana actual. La cantant s'ha donat a conèixer amb la publicació del seu primer àlbum en solitari, Bagheera, i ja ha col·laborat amb grups com Zoo o Tesa.

A l'escenari de la Rambla, just abans de l'actuació de La Pegatina, hi tindrà lloc el concert de Lildami, que amb la publicació del seu disc Flors mentre visqui s'ha consolidat com el rei de l'escena trap cantada en català.

Els joves blanencs Kids From Mars, l'Elèctrica Dharma, Zoo, Dorian i la música festiva de la Balkan Paradise Orchestra i Oques Grasses seran els grans protagonistes de la jornada de divendres. Al seu torn, dissabte, possiblement una de les jornades més concorregudes, Fangoria sobresurt com a cap de cartell. Coincidint amb l'any en el qual compleix tres dècades sobre els escenaris, el duet format per Alaska i Nacho Canut repassarà molts dels seus grans èxits, així com els temes que formen part del seu darrer àlbum, Extrapolaciones y Dos Preguntas, publicat aquest any.

També dissabte destaquen les actuacions del duet navarrès Iseo & Dodosound with The Mosehunters -amb la seva exquisida barreja de reggae i dub passat per filtres electrònics-, Buhos, Pavvla, Clara Peya o Delafé.



Propostes familiars

Com és habitual, l'organització del festival no ha volgut excloure els més petits. Novament el festival inclou l'apartat Acustiqueta. Enguany aquesta proposta inclou espectacles com els de Dàmaris Gelabert (divendres, 30, 19 h), El Pot Petit (dissabte, 31, 19 h), Heavy per Xics (diumenge, 1, 18 h) i un espectacle de l'Orquestra Di-Versiones. Tots aquests espectacles tindran lloc a la Rambla.