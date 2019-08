La vetlla per Leopoldo Pomés serà dimarts vinent a Barcelona

La vetlla pel fotògraf i publicista Leopoldo Pomés, que va morir a Girona dimarts als 87 anys, serà dimarts vinent al Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona. Segons va fer públic ahir la família, la vetlla serà entre les 10 i les 17 hores i no hi haurà cerimònia.

D'altra banda, ahir es van succeir les mostres de condolència per la mort de Pomés. L'empresa Freixenet va destacar que el fotògraf i publicista ha deixat una «empremta inesborrable» a la companyia, on «sempre tindrà un lloc destacat», atès que gràcies a ell la seva imatge «es va modernitzar i va aconseguir el glamour que el caracteritza». A través d'un comunicat, Freixenet va traslladar el seu condol a la família i als éssers estimats de Pomés i va remarcar que la companyia i la família Ferrer «estaran eternament agraïts al fotògraf, publicista i també amic per la seva contribució al grup i a l'evolució de la marca».

Considerat un dels pares de les icòniques «bombolles», l'artista va ser «una peça clau com col·laborador de José Ferrer Sala, i de José Luis i Pedro Bonet en l'àmbit publicitari». Per als responsables de la companyia, Pomés va ser «el creador d'una nova forma d'entendre la publicitat» que els va permetre «innovar i donar a conèixer Freixenet a tot el món».

Per la seva banda, les editorials Tusquets i Edicions 62, que van publicar el llibre de memòries No era pecat, de Leopoldo Pomés, van sumar-se a les mostres de condol. En una publicació al perfil oficial de la xarxa social Twitter, Tusquets ha assegurat: «Lamentem profundament la mort de Leopoldo Pomés, fotògraf, publicista i autor de la casa. Les nostres condolences a tota la família».

«Molt tristos en conèixer la notícia de la mort de Leopoldo Pomés, escriptor i fotògraf que va portar la modernitat al nostre país. El més sincer condol a la família i amics», ha dit Edicions 62.

També des del món de la política es va expressar el condol per al mort del publicista. El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, van dir adeu al fotògraf i publicista mitjançant Twitter. «Tota una trajectòria vinculada a l'avantguarda artística, sempre compromesa amb la modernitat, i Premi Nacional de Fotografia. Ens deixa Leopoldo Pomés, però ens queda la seva creativitat, patrimoni de la imatge i la publicitat al nostre país», destaca Sánchez en un missatge en el qual també envia igualment un «sentida abraçada» a la seva família.

Així mateix, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut expressar el seu condol per la mort de Pomés, de qui destaca que «al llarg de la seva carrera va saber contribuir a aportar una mirada moderna i renovadora de la societat a través de les seves imatges». Igualment, des de Twitter, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va lamentar la mort del fotògraf. «Et trobarem a faltar i acompanyem en el sentiment a la família i amics», afirma Iceta.