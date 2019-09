«La millor edició» de l'Acústica supera «de llarg» els 100.000 espectadors

La 18a edició del festival Acústica ha tancat superant les expectatives de l'organització. Aquest any s'han superat "de llarg" els 100.000 espectadors en la que ha estat l'any on més gent s'ha congregat. Els concerts de la Pegatina de dijous, el d'Oques Grasses divendres i el de Fangoria dissabte han estat els més multitudinaris. "Ho anem dient, però la realitat és que anem creixen cada any des de fa quatre o cinc, quan sembla que no pot venir més gent", ha explicat el director del festival, Xavi Pascual. Des de l'organització també destaquen el fet que s'ha aconseguit posicionar els artistes catalans al nivell dels estatals. "Són vasos comunicants. Mentre la indústria musical en català funcioni, el festival seguirà la seva bona línia", ha reblat Pascual.

En aquest sentit, el director ha volgut posar èmfasi en què a l'AcÚstica d'aquest any s'han pogut veure 37 espectacles d'artistes catalans dels 40 programats. "Com a relat de país és molt important que els artistes catalans portin aquesta gentada en el què ja és el tercer festival en nombre de convocatòria", ha explicat Pascual. Aquest diumenge el final de festa ha estat pensat pels més petits dins del marc de l'Acustiqueta. Heavy per Xics ha estrenat l'escenari principal de la Rambla Nova, abans que l'AcÚstica tanqui amb el tradicional concert de l'Orquestra Di-versiones, que lamentablement ha quedat deslluït per la pluja que ha caigut a Figueres.

L'organització també ha volgut posar de relleu la bona acollida que han tingut algunes iniciatives com una barberia al carrer, a més dels Food Trucks que han omplert cada dia. En aquest sentit, Pascual explica que totes les novetats que apareixen cada any "estan molt pensades". "Nosaltres recorrem aquests carrers, els trepitgem i sabem si encaixarà o no", ha assenyalat.



No es nota el desgast

Un dels principals motius d'orgull de Pascual és el fet que el l'Acústica "no nota el desgast" de les edicions i que segueixi creixent. "Aquest any ens havíem fixat arribar als 100.000 i ho hem superat amb escreix. Per nosaltres és molt important", ha explicat.

Pascual recorda que molts festivals de llarg recorregut al final acaben baixant, i en canvi a l'Acústica és constant el creixement. "Això té molt de mèrit, i la programació que es fa cada any és per superar l'edició de l'any anterior", ha conclòs Pascual.

Per tal de seguir creixent, Pascual aposta perquè el festival segueixi oferint coses noves i així el visitant tingui la sensació que "li han quedat coses per fer" durant els quatre dies que dura. "Aquesta és la línia a seguir", ha reblat Pascual.