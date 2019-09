Uns 270 inscrits al projecte Artèria de Temporada Alta

Artèria, el projecte dedicat als menors de 30 anys impulsat per Temporada Alta i sota el paraigües de la Fundació La Ciutat Invisible, ja compta amb uns 270 inscrits.

Artèria vol facilitar l'accés a les arts escèniques dels més joves, a través de diversos avantatges i activitats pensades per a ells: un 20% de descompte en la programació teatral, entrades a 10 euros una hora abans de la funció (segons la disponibilitat), accés a prèvies i assajos generals, entre d'altres.

A més, en el marc d'Artèria es programen quatre espectacles pensats especialment per al públic jove, ja sigui per la temàtica o el gènere i format. Són A.K.A, Livalone, Porn is on i El Chinabum, i es poden comprar conjuntament per 40 euros (una entrada per espectacle i per persona).