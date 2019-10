Llàtzer Garcia estrena a Temporada Alta «un vodevil psicològic» inspirat en Coward

El director i dramaturg gironí Llàtzer Garcia estrena aquest divendres al festival Temporada Alta Els somnàmbuls, un «vodevil psicològic» inspirat en Design for living de l'escriptor anglès Nöel Coward (1899 - 1973). El muntatge, que es podrà veure en quatre funcions fins diumenge a la Sala la Planeta de Girona, explica la història de dos joves amics a través de l'amor i una crítica àcida contra la institució de la parella.

«Coward és un autor que sempre m'havia atret per la forma dels seus diàlegs, se'l sol relacionar amb una mena de vodevil selecte, però no hi ha només enginy, contenen crítica, i en el seu moment, va ser molt escandalós, molt liberal», apunta Garcia, que a Els somnàmbuls conserva l'estructura i els esdeveniments de l'obra original, estrenada el 1933. En canvi, però, modifica els diàlegs i se centra només en els tres personatges principals, en contraposició als onze de la peça de Coward, que no s'ha arribat a fer mai a Catalunya i que va ser punt de partida de la pel·lícula Una mujer para dos d'Erns Lubitsch.

Així, Els somnàmbuls es queda amb els personatges i la trama, però redueix la durada de l'original, que s'allarga fins a quatre hores, i tot i mantenir els tres actes, trenca el temps amb el·lipsis i també l'acosta a l'actualitat, canviant la sofisticació de les classes altes britàniques per acostar els personatges al Barri Vell de Girona i a Barcelona.

«És una obra gens realista i amb una trama molt senzilla, perquè en realitat, els personatges es centren molt en ells mateixos i en el que senten. És com un vodevil psicològic sobre què vol dir trencar una amistat i l'amor lliure en un sentit molt hippie», apunta.

«En el fons no són gens simpàtics, parlen molt poc de l'entorn i són terriblement egoistes», bromeja, sobre els tres personatges interpretats per Laura Pujolàs, David Marcè i Genís Casals.

Pel que fa a l'espai, serà un espai buit per «aprofitar al màxim tot el teatre, i en què l'espectador haurà de girar el cap», avança.

Un cop estrenat a Temporada Alta, està previst que el muntatge, coproduït per la companyia banyolina Punt Produccions i la Planeta, giri per Catalunya, amb representacions a Barcelona, Banyoles i de nou a Girona.



Dramatúrgia catalana

Els somnàmbuls és una de les 56 propostes d'autoria catalana formaran part del Temporada Alta 2019. Entre els textos de dramaturgs que s'estrenen aquest any hi ha, per exemple, Jordi Oriol, guanyador de l'última edició del Premi Quim Masó, que presenta Europa Bull, una producció plena de poesia i humor sobre una Europa que està a punt de saltar pels aires, o GRRRLS!!! un espectacle en què Carlota Subirós recull algunes de les veus revolucionàries del feminisme dels segles XX i XXI.

Àlex Rigola també estrenarà espectacle al festival: Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers, mentre que Marc Rosich hi estrenarà Plomes i reclams, amb música, humor i reivindicació feminista inspirada en Papagena, de La Flauta Màgica.

El festival no s'endinsa només en la literatura dramàtica en català, sinó que hi inclou també noves formes teatrals com la dansa, el circ i la música, amb espectacles de Sol Picó i Susanna Barranco, Marta Carrasco, Cabosanroque, Mal Pelo i El Conde de Torrefiel.