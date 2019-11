Navegants, Tintín o el suro, al nou cicle de l'Associació Gironina d'Amics de la Mar

L'Associació Gironina d'Amics de la Mar (AGAM), que difon la cultura marinera, engega avui un nou cicle de conferències sobre diversos temes vinculats al mar. La primera conferència se celebrarà a les 8 a la Casa de Cultura de Girona i Francesc Lleal hi parlarà de la Gent de mar: navegant i mariners a la flota velera catalana del vuit-cents. Considerat un dels historiadors més importants de temes de la mar referents a Catalunya, en la seva intervenció, Lleal farà un recorregut per l'època d'esplendor de la nostra Marina Mercant des del punt de vista de la gent d'a bord. Com vivien en les singladures, les seves prioritats i necessitats. Entre les altres conferències previstes n'hi ha sobre vaixells i mariners, el Mediterrani o una del catedràtic de literatura i tintinòleg, Joan Manuel Soldelvilla, sobre Tintín i el Mar, així com una taula rodona sobre la influència de la indústria surera en el comerç marítim dels ports de Sant Feliu i Palamós.