'Vitus Prohibita, Le Retour Des Cépages Résistants' d'Stéphan Balay guanya el Gran Premi del Jurat del MOST 2019

El film d'Stéphan Balay 'Vitus Prohibita, Le Retour Des Cépages Résistants' ha estat el gran guardonat del Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava MOST 2019 a Vilafranca del Penedès, amb el Gran Premi del Jurat valorat en 3.000 euros, perquè "descobreix una història de rebel·lia i resistència del vi". En una edició que ha trencat rècords d'assistència i ha superat els 5.300 espectadors segons l'organització, Héctor Montaño també s'ha endut un premi, concretament el del Jurat de la secció Brot 2019 per la pel·lícula 'Demasiado lejos para oírlo todo', per valor de 1.000 euros. Es premis honorífics han estat per a l'actriu i el director catalans Assumpta Serna i Ventura Pons, en reconeixement a la seva "dilatada trajectòria cinematogràfica".

Mentre que el Jurat del Gran Premi del Jurat ha estat format per Audrey Doré, guanyadora del premi a la Millor Sommelier de Catalunya; l'escriptora i crítica especialitzada en cinema Núria Vidal; Casimiro Torreiro, historiador, professor universitari i programador del Festival de Màlaga; Joan Asens, elaborador del Celler Orto Vins i membre de la Junta de la D.O. Montsant i de la Junta de l'Associació Prioritat; i Pilar Sanmartín, viticultora del Celler Bàrbara Forés; el Jurat de la secció Brot ha comptat amb la participació de Josep Julien, dramaturg i actor de teatre, televisió i cinema; Jordi Sánchez-Navarro, programador, professor de cinema i assagista de cinema, i Mònica Rovira, realitzadora i actriu.

D'altra banda, a la secció Collita 2019 els guanyadors han estat 'Celler cooperatiu de Gandesa. Testimonis' d'Oriol Gràcia i Esther Benet, amb el premi Vi català en motiu del seu centenari; 'El vino, el mundo y nosotros' d'Antonio Lobo, que ha recollit el premi a Projecció Internacional i a qui se li ha valorat que expliqués la història "d'un triomf, un fracàs i una projecció de futur"; i 'Vinho' d'André Laranjinha, que ha recollit el guardó a Millor Documental i que ha estat premiat per explicar "una realitat que desapareix" des del "rigor" cinematogràfic.

També han estat reconeguts 'Patchwork' de María Manero Muro, que ha aconseguit el Premi a Millor Ficció per com "reflexa la realitat de les relacions humanes de forma imaginativa"; 'DO Penedès. 2.700 anys' de Jordi Escofet com a Millor Promocional per com "convida a conèixer i gaudir"; i 'L'invisible' de Sergey Tsoller, que s'ha endut el Premi Arrels perquè el jurat ha considerat que recorda que "el vi també és fruit d'unes energies invisibles, meravelloses, màfiques i úniques a cada vinya".

El Premi del Jurat Jove ha estat per a 'Vaca' de Marta Bayarri, amb un jurat format per Núria Folch, Ferran Calvet i Ferran Margarit que ha volgut reconèixer el seu caràcter "crític" i el seu "atreviment" en el "contundent retrat" de l'ànima humana i animal; mentre que 'Pizza' d'Aitor de Kintana Moraza i Iñaki Rikarte Egidazu ha rebut el Premi del Públic.

Una edició amb rècord de participació

Segons el festival, l'augment d'assistència –que xifren en unes 500 persones més des de l'última edició- es deu a la major cobertura mediàtica del certamen, que ha fet que hi hagi un increment de públic d'arreu de Catalunya i que s'hagi ampliat l'origen i els perfils d'assistents. Així, assenyalen que el públic fidel també ha crescut i és "cada cop més transversal", de manera que va als esdeveniments cinèfils però també a les sessions de cinema del vi i de tastos.

Com remarquen, una de les activitats que té més èxit al festival és la fórmula dels tastos amb pel·lícula, de la qual destaquen "l'extraordinària implicació dels ponents". El Most als Cellers també consideren que "ha funcionat molt bé", en bona part gràcies a la proactivitat dels cellers per programar accions enoturístiques singulars que complementen la projecció.

El festival, que ha durat deu dies, ha fet aquest diumenge a la tarda la seva festa de cloenda, durant la que s'han lliurat els premis i s'ha fet la preestrena del film 'La hija de un ladrón', òpera prima de Belén Funes protagonitzada per Eduard Fernández i Greta Fernández. El festival continuarà entre el 27 de novembre a l'1 de desembre al Priorat.