"Kultur": L'espectacle de Temporada Alta on només van aplaudir dos espectadors

Explícit és el que expressa clarament i determinadament alguna cosa i adjectivant a "sexe" vol dir que no hi ha gat amagat en la seva genitalitat, el que passa en "Kultur", una proposta "antiteatral" perquè el que passa en escena no només no és fingit sinó que està faltat de qualsevol "poètica o abstracció".

Durant quinze dels seixanta minuts que dura l'obra, els actors porno Sylvan i Jane Jones practiquen, nus, fel·lació, penetració i cunilingus davant els espectadors i les càmeres amb què graven un pretès "càsting" per a una pel·lícula per a adults.

Només dos dels cent espectadors que van veure la funció d'anit al festival de Teatre de Temporada Alta, que se celebra a Girona fins el 6 de desembre, van aplaudir en acabar la proposta de la companyia catalana El Conde de Torrefiel, amb direcció de Tanya Beyeler i Pablo Gisbert i text d'aquest últim.

Fins a l'escena de sexe, que arriba al minut 40, el que el públic està veient en escena, ocupada per una taula, un sofà, una cadira, diversos focus i càmeres portàtils en trípodes, és l'actor menjant sushi, pelant una mandarina , mirant el seu mòbil i esperant l'actriu i quan aquesta arriba, com parlen i pacten com serà l'escena i l'enregistrament.

L'espectador sap això perquè ho veu ja que, en realitat, el que escolta a través dels auriculars que li lliuren a l'entrada és el soliloqui constant d'una professora d'institut que una vegada que arriba a casa es prepara per seguir amb la redacció del llibre que està escrivint.

La veu, que pertany a l'actriu Glòria March, es dirigeix a ella mateixa en manera aleatòria, entrant i sortint dels temes, tal com és el pensament real, i l'espectador assisteix com "voyeur" del que explica i del que passa, que només coincideixen poc abans de les escenes de sexe.

Explica que està escrivint un llibre en què ha imaginat un "càsting" a la recerca de 7 noies i 7 nois, capaços d'improvisar i fer escenes heterosexuals i homosexuals i que en la pel·lícula seran "dos grups d'amics que es reuneixen a Barcelona ".

La pel·lícula es titularà "Kultur", com el llibre que ella està escrivint, i en què fa referències a escriptors com Roberto Bolaño, Virginie Despentes o Michel Houellebecq.

"Kultur", segons ha explicat Beyeler als periodistes, és un "spin off" de la seva obra anterior, "La Plaza", un muntatge gairebé d ' "instal·lació museística" amb la qual "no té res a veure" però que contenia una escena de sexe explícit d'una dona amb tres homes, amb penetració oral, vaginal i anal, "durant la qual sempre hi havia algun espectador que s'aixecava i se n'anava".

"Havíem d'explorar això. Aquest és un material molt antiteatral de sexe explícit, gens poètic ni abstracte", assenyalava Beyeler sobre la seva nova creació, que no va registrar cap deserció tot i la freda acollida.

L'obra, ha afirmat, és "un cant a la fragilitat perquè posa de manifest la nostra animalitat i l'intent de trobar sentit a la vacuïtat. Els genitals ens aferren a terra".

La companyia, ha avançat Beyeler, vol "obrir altres portes" fora del circuit teatral: "El nostre públic sol ser jove, burgès i d'esquerres i ens hem adonat que la platea teatral acaba sent un mur de Facebook, on sembla que tots pensen com tu però només si fas el que volen, si no, s'ofenen ".

"Aquí va 'Kultur', és políticament incorrecte el sexe explícit. Espero qüestionar-ne el que puc o no puc dir", ha afegit.

Els agradaria molt representar "Kultur" -que projecta dur a València- alhora que "La Plaza", que anirà a Teatres de la Canal a 2020, encara que aquesta peça es representaria en una galeria o sala d'art fora d'aquest coliseu de la Comunitat de Madrid.