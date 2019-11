Amb So de Cobla organitza un taller d'instruments adreçat a joves intèrprets

El festival Amb So de Cobla oferirà aquest cap de setmana un taller formatiu d'instruments de cobla especialment adreçat a joves instrumentistes. Aquesta sessió formativa és una extensió d'un festival que aquest estiu ha celebrat la seva tercera edició i ha projectat obrir-se també a la formació musical. Per aquest motiu, el pròxim dissabte, 30 de novembre, a Palamós, músics de primer nivell donaran formació en sis instruments de cobla a joves instrumentistes. L'equip docent està format per Toni Gallart, professor de trompeta; Pep Moliner, professor de fiscorn i trombó; Ivan Alcazo; professor de tible; Jordi Molina, professor de tenora; Joan Druguet, professor de contrabaix, i Xavier Torrent, professor de flabiol, tots ells sota la coordinació pedagògica de Pep Moliner. Amb So de Cobla ha arribat aquest 2019 a la tercera edició amb la voluntat de consolidar un projecte inspirat per l'Agrupació Sardanista Costa Brava de Palamós, acollit i impulsat per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural.