L'Strenes obre la convocatòria per a la secció Talent Gironí

El festival Strenes ha obert la convocatòria per a la secció Talent Gironí, dedicada a posar en valor el talent musical de les comarques gironines. Els interessats s'hi poden presentar fins al 31 de desembre a través de la pàgina web del festival.

En cadascuna de les anteriors edicions, s'han rebut un centenar de propostes de grups de comarques gironines. En les dues edicions passades, han passat per aquesta secció artistes com Bipolar, Sara Terraza, Kids from Mars, Carmen 113 o Caritat Humana.

Aquesta secció és l'única del certamen gironí en què s'atorga un premi que escull un jurat format per periodistes i programadors, entre d'altres. Els guanyadors d'aquesta secció han estat Kids from Mars (2019) i Carmen 113 (2018).