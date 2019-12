La Salle de Girona s'endú el primer combat entre instituts amb «L'alvocat»

L'alvocat, un text escrit pels alumnes de La Salle de Girona, es va imposar ahir en la primera edició del Torneig de Dramatúrgia per a instituts. A més de la peça guanyadora, hi participaven els textos d'estudiants de batxillerat dels IES Vallvera de Salt i els Jaume Vicens Vives i Santiago Sobrequés.

La iniciativa s'emmarca dins el projecte A Tempo, que des del 2017 contribueix a connectar el món de les arts escèniques amb l'educació. En aquest cas, durant dos mesos, estudiants de batxillerat dels quatre instituts han pogut viure tots els passos de la creació dramatúrgica, des de la creació del text fins que pren vida pròpia a l'escenari.

Els alumnes han escrit textos teatrals amb l'ajuda de l'escriptor Albert Forns. De tots ells, cada classe n'ha escollit un, que a posteriori ha estat revisat i s'ha treballat amb les dramaturgues Cristina Clemente i Estel Solé.

Amb les obres ja enllestides, els alumnes han viscut una sessió d'assaig i direcció teatral a l'aula, amb la presència dels actors Elisabet Casanovas, Alejandro Bordanove, Georgina Latre i Martí Salvat, i han pogut participar en les decisions que han donat com a resultat allò el que ahir es va dur a escena.

L'actriu i dramaturga Estel Solé assegurava ahir que, de fet, la victòria era per a tots els estudiants. «Poden estar molt orgullosos, perquè han guanyat tots; han sabut trencar la pàgina en blanc i fer sorgir una història amb personatges», explicava.

Però d'un torneig n'ha de sortir un guanyador. I al final, la peça que va obtenir més suport del públic present a La Planera va ser la de L'alvocat, que explica la història d'una jove –aparentment naïf- que entra a robar en un supermercat i, allà, es troba amb un lladre professional.

Els seus artífexs són dos alumnes de primer de batxillerat, l'Emma Capelo i en Pau Bancells. «D'entrada, se'ns va demanar que creéssim un personatge, i nosaltres vam idear en George, que és el mafiós», explica en Pau. «I després, el vam posar en un ambient quotidià, com és un supermercat, i vam pensar com reaccionaria», hi afegeix l'Emma.

A partir d'aquí, va entrar en escena la Laura, l'altra protagonista; una noia que intenta robar allò que porta escrit a la llista de la compra. I entre aquests productes hi ha, evidentment, un alvocat.