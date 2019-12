Roxette, la banda sueca més famosa després d'Abba

La mort de Marie Fredriksson, cantant de Roxette, ha recordat a molts fans els temps en què aquesta banda sueca dominava les llistes musicals, tant a Europa com als Estats Units. Fundats l'any 1986, Roxettte es van fer coneguts mundialment a partir de 1989, gràcies al disc Look Sharp! Al llarg de la seva trajectòria, el duet va vendre més de 75 milions de discos i quatre els seus temes van arribar al número 1 del Billboard americà, un fet que els va situar com la banda sueca de major èxit depsrés d'Abba

Aquests són alguns dels seus principals èxits:

The Look

Dressed for success

It must have been love

Joyride

Fading like a flower every time you leave

Fingertips 93

Fireworks