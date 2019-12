Lola Herrera i Mercè Sampietro passaran per Torroella de Montgrí

L'Espai Ter de Torroella de Montgrí ja té a punt la nova temporada pel primer trimestre de 2020. Com és habitual, la programació de l'equipament empordanès inclou teatre, música i altres propostes culturals, entre les quals destaca un nou cicle Cobla-Orquestra. Lola Herrera, Mercè Sampietro, Bruno Oro, Ramon Madaula, Pau Vallvé, Koko-Jean o David Bagés i Anna Moliner són alguns dels noms destacats que es podran veure entre gener i juny.

En l'apartat teatral, destaquen les representacions de l'adaptació del clàssic de Miguel Delibes Cinco horas con Mario, amb l'actriu Lola Herrera de protagonista; la Rita de David Bagés i Anna Moliner; La dona del 600, protagonitzada entre altres per Mercè Sampietro; Els Brugarol, una comèdia dirigida i protagonitzada entre altres per Ramon Madaula i Cobertura, una comèdia amb Bruno Oro i Clara Segura sobre l'amor i el desamor.

Coincidint amb el dia de la dona, el 8 de març, l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí acollirà l'estrena de l'obra Nadia, una producció que explica l'experiència de Nadia Ghulam, una jove afgana que arriba, l'any 2006, de Kabul a Barcelona després de patir les conseqüències de l'eterna guerra civil del seu país.

Pel que fa a la música, l'Espai Ter inaugurarà el mes de febrer el cicle CoblaOrquestra, amb el qual des de l'equipament es vol reivindicar el món de les cobles i les orquestres. L'Orquestra Montgrins enceterà, el 9 de febrer, aquesta primera edició del cicle, que també comptarà amb l'Orquestra Selvatana, i Albert Deprius amb l'espectacle El tenor i la cobla.

També en l'apartat musical destaquen les actuacions de Pau Vallvé, que presentarà el disc Life Vest Under Your Seat i Koko-Jean & The Tonics amb Dani Nel·lo, en el marc del Black Music Festival. A aquestes propostes, cal sumar-hi l'actuació del grup Macedònia el mes de mai, i en el marc de la programació del festival Ítaca Cultura i Acció.

Les entrades per a tots aquests espectacles sortiran a la venda el pròxim dilluns, amb la possibilitat d'adquirir un abonament per a cinc propostes al preu de 60 euros.