Reparteixen 65.000 cartes perquè els nens demanin llibres als Reis

El Departament de Cultura de la Generalitat distribuirà entre les biblioteques públiques de Catalunya 65.000 cartes perquè els nens i nenes demanin llibres als Reis d'Orient. Com cada any, el Servei de Biblioteques ha editat una Carta als Reis en català en què hi ha un espai on els nens poden llistar els llibres que desitgen demanar. La il·lustració de la carta d'aquest any ha estat feta per Francesc Rovira, il·lustrador amb una gran experiència en contes i revistes infantils.

Per ajudar els nens a decidir quins llibres volen demanar als Reis d'Orient, el Servei de Biblioteques, amb la col·laboració d'altres entitats, ha publicat una sèrie de bibliografies recomanades amb novetats editorials per a infants.