Vídeo: L'emotiu discurs de l'empordanès Enric Auquer als Premis Gaudí

El jove actor empordanès Enric Auquer, premiat diumenge amb el Gaudí al millor actor secundari, va protagonitzar un dels moments més emotius de la gala. En el seu discurs, va recordar que havia crescut entre Verges i Rupià, i va dedicar al premi a la dona que "em va fer d'àvia sense que ningú li demanés".

"Quan era petit, em cuidava una senyora amb mans gastades de treballar la terra. Tenia molta vitalitat, amb molt d'amor, però també molt seca. Sense que ningú li demanés em va fer d'àvia. Ara ja és morta, però li vull dedicar aquest Gaudí a la Maria Carreter, la Ia. T'estimo Ia, gràcies per haver aparegut a la meva vida. Si he arribat aquí, també és per tu", va dir Auquer amb la veu trencada per l'emoció.