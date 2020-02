El Black Music incorpora una ruta silenciosa i l'actuació d'Arianna Puello

Arianna Puello, Dàmaris Gelabert i una Silent Black, un itinerari pel Barri Vell de Girona en què els participants escoltaran música amb auriculars, són algunes de les propostes que completen el cartell de la dinovena edició del Black Music Festival. La cita, que se celebrarà del 6 al 29 de març, ja havia anunciat la participació d'artistes com The Cat Empire, Snarky Puppy, Ben L'Oncle Soul o Hannah Williams & The Affirmations, entre d'altres.

En total, s'han programat 37 esdeveniments, entre concerts i activitats paral·leles, com l'exposició Black Music Colors o xerrades en centres educatius sobre la música negra. Al festival hi actuaran 28 artistes, dels quals una dotzena són locals, i s'escamparà a vuit barris de la ciutat de Girona i escenaris de Salt, Barcelona, Perpinyà, Fornells de la Selva, Torroella de Montgrí, Bescanó, Mataró, Reus i Viladecans.

Als noms ja anunciats, com els britànics PBUG o Strombers, s'hi sumen ara les actuacions de Koko-Jean & The Tonics, que presentaran el nou projecte, juntament amb l'estrena oficial de la Black Music Big Band Junior, amb integrants de nou a catorze anys, al jardí de la Infància de Girona.

La jornada de cultura urbana Hip Hop al Parc, que se celebrarà al parc Central el 14 de març, tindrà com a protagonista la rapera Arianna Puello, molt vinculada a Salt, i també comptarà amb Sr. À i la plataforma Rap de Girona.

Pel que fa al Black Music Picnic al parc del Migdia de Girona, el 21 de març,comptarà amb les actuacions de Dàmaris Gelabert, Blackfang i Black Music Big Band. La programació familiar es complementarà amb l'activitat oberta per a les escoles amb Funkids i Black music pels més menuts al Teatre de Bescanó.

Una de les novetats d'aquesta edició serà l'itinerari Silent Black, una ruta pel Barri Vell de Girona en què els assistents gaudiran de la música amb uns auriculars, o una tarda amb DJs locals punxant a la plaça de la Llibertat de Salt el dia de la inauguració, el 6 de març.

Precisament, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, va posar en valor aquesta activitat subratllant la importància d'acostar la cultura al carrer, així com de potenciar les activitats familiars per «crear escola».



Més projectes formatius

El director del festival, Pau Marquès, destacava ahir la voluntat de generar un retorn cultural a la ciutadania, amb iniciatives que van més enllà de les dates del certamen, com els projectes pedagògics de la Black Music Big Band o la Black Music Big Band Junior.

En aquest sentit, va avançar que s'estan plantejant la creació d'un Black Music Choir, una formació vocal especialitzada en música negra, i que de cara a l'any vinent buscaran una producció especial per inaugurar la vintena edició.

Les entrades dels concerts i activitats de pagament ja estan a la venda al web del festival.