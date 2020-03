L'homenatge del Black Music a Aretha Franklin, en format audiovisual

Cases de la Música i el Black Music Festival han editat en format audiovisual l'espectacle Girona Aretha Franklin Tribute, estrenat el març del 2019 a l'Auditori de Girona. L'espectacle, dirigit per Adrià Bauzó i Nuri Mancebo a les veus, va ser un dels plats forts de la passada edició del Black Music Festival, i ara es pot recuperar en vídeo. La producció va ser enregistrada en directe cançó per cançó per Albert Cortada a l'àudio -amb la mescla i màster a càrrec de Carles Xirgo a l'estudi 44.1-, i Maiol Virgili al vídeo, tot plegat amb la col·laboració dels alumnes de l'escola ETECAM.