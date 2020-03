El Black Music reprograma els concerts de Ben Oncle Soul i Koko-Jean

Koko-Jean acompanyada per la banda The Tonics

El festival Black Music ha reprogramat els concerts que havien d'oferir aquest mes el francès Ben l'Oncle Soul i la moçambiquesa Koko-Jean pel 3 d'octubre i 21 de novembre, respectivament.

L'organització d'aquesta cita ha anunciat aquestes noves dates de dues actuacions que tindran lloc a l'Auditori de Girona i en el de Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Ben l'Oncle Soul és una referència internacional amb una fusió d'estils, mentre que Koko-Jean, establerta a Barcelona i exvocalista de The Excitements, saltarà a l'escenari acompanyada per la banda The Tonics.

Les notícies que aporten cert optimisme al panorama musical de Girona, sacsejat per la pandèmia del coronavirus i les cancel·lacions de festivals i concerts, inclou també aquest dijous la publicació del quart disc del grup femení d'havaneres Les Anxovetes, denominat En Llauna.