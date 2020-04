El Conservatori de Girona continua les classes a internet

El Conservatori Isaac Albéniz de Girona està tancat, seguint les instruccions per prevenir la propagació de la Covid-19, però continua les classes de música gràcies a les plataformes en línia. A més de les sessions d'instrument, que solen ser individuals, també en fan algunes de col·lectives.

La directora del Conservatori, Marta Morera, assenyala que «l'estudi de la música requereix molta constància i, per això, el professorat col·labora al màxim perquè els alumnes no abandonin el seu treball». Per això, s'han publicat també vídeos a les xarxes socials, a Facebook o Instagram.

L'equip directiu del centre, encapçalat per la directora acadèmica Anna Cassú, elabora també vídeos instructius, per exemple, sobre com tenir cura dels instruments, que ajudin els alumnes en aquest dies de confinament.

La crisi sanitària també ha obligat a endarrerir la preinscripció a les proves d'accés al grau professional del proper curs, així com la preinscripció al nivell elemental. Les dates definitives es decidiran més endavant.