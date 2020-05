L'Idilic emplaça el públic a l'estiu que ve a l'espera de la «cancel·lació oficial»

El festival Idilic, que havia de celebrar la seva primera edició a Pals a finals de juny amb Crystal Fighters com a cap de cartell, emplaça el públic al 2021. A través d'un comunicat a Twitter, l'organització assenyala que malgrat que en les darreres setmanes ha treballat «a tot gas per poder tirar endavant el festival aquest any, l'estat de canvi constant que estem vivint i la falta de concreció per part de les autoritats» els «obliga a fer marxa enrere» per centrar-se en l'edició del 2021.

La crisi sanitària els demana actuar «amb responsabilitat» per garantir la salut de tothom i per això estan «que el Govern d'Espanya prengui determinades mesures per a poder gestionar i comunicar la cancel·lació de manera oficial i correcta, perquè d'aquesta decisió en depenen molts contractes amb artistes i col·laboradors».

El certamen empordanès ha anunciat que quan pugui «cancel·lar oficialment» l'edició d'aquest any comunicarà al públic com gestionar la devolució de l'import de les entrades ja adquirides.