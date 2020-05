L'últim disc de Txarango es titularà «De vent i ales» i sortirà el 19 de juny

El quart i últim disc de Txarango es titularà De vent i ales i es publicarà el 19 de juny. La banda del Ripollès ha presentat el projecte amb un documental de 17 minuts enregistrat per ells mateixos on exposen les claus de l'imaginari del nou disc a través dels viatges i escenaris que els han inspirat. La banda sonora inclou fragments de 9 de les 16 noves cançons. Pel grup, el disc és un «adeu» i, alhora, un «regal» que han compost per agrair el suport del públic. «Gràcies de tot cor per cada passa compartida. Gràcies per ser i per vibrar. Gràcies infinites per formar part de l'aventura més gran de les nostres vides», asseguren.