El documental sobre la joventut de Dalí, finalista al festival FAFF de Los Angeles

El documental de la Fundació Dalí sobre la joventut del pintor, titulat Salvador Dalí. Diaris de joventut, 1904-1929s, és un dels finalistes del festival FAFF de Los Angeles. L'obra, realitzada per DocDoc Films, participarà en aquesta cita prevista del 8 al 14 de juny i que tindrà lloc telemàticament aquest any. Al FAFF (The Fine Arts Festival), organitzat pel Venice Institute of Contemporary Art (VICA), hi participen 92 projectes de vint països.

El documenta, que es va estrenar al novembre a Figueres, figura en la categoria Gray amb deu finalistes més. La trama repassa la infància marcada per la mort del germà, els primers estudis d'art a Figueres, l'estada a la Residència d'Estudiants a Madrid i el viatge a París que li va permetre contactar amb Miró, Picasso o els integrants de el grup surrealista.

La Fundació Dalí ja va obtenir el premi al Millor Llargmetratge en aquesta cita amb l'obra La casa de Salvador Dalí.