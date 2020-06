Nou reconeixement a Itàlia per a l'escriptor gironí Javier Cercas

L'escriptor Javier Cercas ha estat guardonat a Itàlia amb el Premi Internacional de Literatura Flaiano per la seva trajectòria, segons ha informat l'Agència Carmen Balcells. Els premis Flaiano es van fundar el 1973 per Edoardo Tiboni per honrar l'obra d'Ennio Flaiano, escriptor, periodista, guionista i crític cinematogràfic italià, i inclouen les categories de literatura, teatre, cinema i periodisme.

L'obra completa de l'escriptor gironí nascut a Extremadura està publicada a Itàlia per l'editorial Ugo Guanda i ha estat reconeguda anteriorment amb nombrosos guardons, com el Premi Grinzane Cavour de narrativa; el Premi Sicilia 2019; el Premi Letterario L. Mastronardi Cittá di Vigevano o el Premi Internazionale Salone del Libro di Torin, per exemple.

Cercas (Ibahernando, 1962) és un dels novel·listes espanyols de més prestigi internacional, després que el 2001 publiqués Soldado de Salamina. Els seus llibres han estat traduïts a més de trenta idiomes i han obtingut nombrosos premis nacionals i internacionals, com el Premi al Llibre Europeu 2016 per El impostor.

L'autor presentarà el seu nou llibre, Terra Alta (2019), amb el qual va guanyar el Premi Planeta, a Itàlia el 4 de juliol, en una trucada de vídeo amb Pescara, la nit del lliurament dels premis Flaiano de Literatura i Estudis italians.