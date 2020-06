Estiu incert per les orquestres de les comarques gironines

La pandèmia ha provocat que molts ajuntaments hagin optat per anul·lar la festa major i això ha perjudicat greument les orquestres a les comarques gironines. De fet, la majoria d'elles que s'hi dediquen professionalment veuen com perilla el seu futur per la manca d'ingressos d'aquest 2020. El representant de l'Orquestra Maravella, Miquel Comadevall, explica que la seva formació arribava a superar el centenar d'actuacions al llarg d'un any. A dia d'avui, però, només tenen confirmats «un terç» dels concerts. Per contra, el representant de l'Orquestra Maribel, Fèlix Gil, ha assegurat que durant les dues últimes setmanes «hi ha més optimisme i el telèfon funciona més».

La Maribel acostumava a fer «entre 40 i 42 bolos» concentrats sobretot entre el maig i el setembre. Aquest any, Gil ha detallat que la seva previsió és fer-ne una vintena. A més, els pocs concerts que faran seran en un format totalment diferent a l'habitual. Els ajuntaments que accepten seguir endavant amb la festa major exigeixen «una sèrie d'indicacions que s'han de recordar des de l'escenari com ara prohibit aixecar-se de la cadira o prohibit ballar», ha detallat el representant. Una condició totalment impensable l'estiu de l'any passat, però que ara han d'acceptar per seguir les recomanacions sanitàries. Fèlix Gil ha afirmat que «és tot molt estrany» però que són les regles del joc per «salvar la temporada».

L'Orquestra Maribel fa tres setmanes que van tornar als assajos per interpretar un repertori que estrenaran aquest estiu. Igual que ells, la Maravella ho van fer fa dues setmanes i mitja. En el seu cas, però, Miquel Comadevall ha lamentat que els mesos previs van servir per pensar el nou repertori, però també invertir en vestuari nou, canvis d'instruments i també en l'escenografia. «Això s'ha de pagar igual», recorda el representant. El principal problema de Comadevall són els contractes. «Els bolos es fan d'un any per altre de paraula, però no es signa el contracte fins que s'aproven els pressupostos», detalla el representant. Això ha comportat que moltes orquestres arribessin a la pandèmia amb «moltes coses emparaulades, però poques de firmades».



Allargar la temporada

La crisi sanitària ha generat que molts consistoris traslladin la programació de la festa major a la festa petita. Així ho detalla el representant de Maribel, qui destaca que hi ha «molts concerts que s'han ajornat al setembre, octubre o novembre». Per a Fèlix Gil, això permet a les formacions «salvar el bolo i fer la festa igualment al poble». Tot i això, per a Miquel Comadevall, el trasllat dels concerts a la tardor portarà a una saturació d'actes que tampoc és viable. «El calendari no dona per més», apunta el representant de la Maravella.