Baus de Provença inaugura la mostra fotogràfica «Gala Dalí: la musa surrealista»

Des d'ahir i fins al 15 de novembre es podrà visitar a la localitat francesa de Baus de Provença una doble exposició dedicada a Gala i a Salvador Dalí. Segons ha informat la Fundació Gala-Salvador Dalí, d'una banda s'han reobert les portes de l'exposició digital immersiva Dalí. L'enigma sense fi, que es va inaugurar el 6 de març a l'interior de la pedrera i va tancar a causa de la covid-19. De l'altra, ahir es va inaugurar una exposició formada per una trentena de fotografies en blanc i negre i de gran format sobre Gala als jardins del Castell de la localitat, amb el títol Gala Dalí: la musa surrealista.

Retratada pels grans mestres de la fotografia com Man Ray o Cecil Beaton, les Gala va formar part dels cercles intel·lectuals i artístics de la primera meitat del s. XX i hi va deixar una petjada que quedar reflexada en aquesta exposició, segons destaca en el seu comunicat la fundació. Ambdues mostres han estat produïdes per CulturEspaces i han comptat amb la col·laboració de la Fundació Dalí.