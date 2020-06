Núria Esponellà guanya el Prudenci Bertrana amb «Ànima de tramuntana»

L'escriptora gironina Núria Esponellà ha guanyat el 53è premi Prudenci Bertrana de novel·la, dotat amb 30.000 euros, per l'obra Ànima de tramuntana, protagonitzada per dues dones d'èpoques molt diferents que «s'enfronten a les dificultats de la vida en recerca del seu sentit».

Així ho va fer públic la Fundació Prudenci Bertrana, que va donar a conèixer ahir que en aquesta convocatòria s'han presentat un total de 54 obres, de les quals el jurat, format per Montse Barderi, Xavier Cortadellas, Gemma Lienas, Care Santos i Glòria Gasch, ha optat per la novel·la d'Esponellà.

Nascuda el 1959 a Girona, Núria Esponellà és escriptora, filòloga i professora. El premi Prudenci Bertrana s'afegeix a una llarga llista de guardons com el Nèstor Luján 2009 de novel·la històrica per l'obra Rere els murs. Esponellà va ser finalista del Bertrana el 2012 amb Una dona d'aigua.

El premi Miquel de Palol de Poesia, dotat amb 2.400 euros, ha recaigut en el poemari Sempre és tard, de Maria Josep Escrivà. El jurat, integrat per Lluís Calvo, Teresa Costa-Gramunt, Rosa Font, Pere Gimferrer i Víctor Obiols, ha hagut d'escollir entre setanta manuscrits presentats.

D'altra banda, el 41è premi Carles Rahola d'assaig, dotat amb 6.000 euros, ha estat per a Xavier Febrés i el llibre Josep Pla o la Vitalitat, on aquest estudiós de la seva obra s'interpreta la vida l'escriptor empordanès a través dels llibres publicats en cada època i «destria la genialitat literària en una obra molt extensa». El jurat, format per Francesc-Marc Àlvaro, Mita Casacuberta, Ingrid Guardiola, Joaquim Nadal i Josep Lluch, s'ha decantat per aquesta obra dels 21 originals presentats.

A més, s'ha informat que el 35 premi Ramon Muntaner de literatura juvenil, dotat amb 6.000 euros, a què es van presentar 28 obres, ha estat per a Sense codi de barres, de Ruth Tormo Benavent. En aquest cas, el jurat estava integrat per David Cirici, Núria Martí, Montserrat Martí, Francesc Miralles i Patrizia Campana.

La tradicional nit literària de lliurament de premis se celebrarà el proper 22 de setembre a l'Auditori de Girona, on també es lliuraran els premis Cerverí de lletra de cançó i lletra per a projectes digitals de literatura catalana. Està previst que tots els llibres premiats arribin a les llibreries el proper 23 de setembre.