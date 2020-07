Cris Juanico, Roger Mas i The Sey Sisters, al Musica't de Pals

El menorquí Cris Juanico i el català Roger Mas són dos dels artistes destacats del festival Musica't de Pals, que tindrà lloc del 18 de juliol al 22 d'agost a la localitat de la Costa Brava.

La programació es completa amb The Sey Sisters i amb Xiula, que com la resta de formacions i cantants actuaran gratuïtament al pati de Ca la Pruna i a la plaça de Catalunya. Malgrat que les entrades no tenen cap cost, el públic haurà de descarregar-les a través d'internet perquè l'organització gestioni l'aforament.Els concerts es faran al Pati de Ca La Pruna.

Cris Juanico serà l'encarregat d'encetar el festival, que comença el dia 18. The Sey Sisters actuaran el dia 8 d'agost, Xiula el 9 i Roger Mas tancara l'edició d'enguany el dia 22.