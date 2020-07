La Cambra del Llibre insta a celebrar el Sant Jordi d'estiu "amb la màxima seguretat"

La Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes animen els ciutadans a celebrar el 23 de juliol com el Dia del Llibre i la Rosa a tots els municipis de Catalunya en funció de la situació sanitària que tinguin. Les institucions, que agrupen els gremis i associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i de la comunicació gràfica, juntament amb els floristes, recorden que aquesta jornada vol celebrar el "retrobament" dels lectors amb els llibres i escriptors a les llibreries i a les parades al carrer.

La Cambra i el Gremi recalca que cal que tothom sigui responsable de la "gestió" de les cues i el manteniment de la distància de seguretat durant la jornada del Sant Jordi d'estiu.

Llibreters i floristes agraeixen les mostres de suport que han rebut per promoure la diada i reconeixen l'esforç de les administracions i de tots els municipis per celebrar-lo amb la "màxima seguretat". Pel que fa al gremi de floristes, apel·len a la complicitat ciutadana perquè es comprin roses i recorden que, el regal de roses blanques i vermelles també equival a "expressar un sentiment d'esperança en el futur i de record per les persones afectades per la pandèmia".