Els promotors musicals demanen que s'investigui la «vergonyosa» gestió del Procicat

L'associació ARC, que agrupa el 80% de representants, mànagers i promotors musicals de Catalunya, exigeix que es depurin responsabilitats al Procicat «per la seva erràtica, vergonyosa i incoherent gestió en l'àmbit de la cultura». En un comunicat, l'associació acusa l'organisme –depenent del Govern– que aprova les mesures contra la covid-19 de «partir d'un desconeixement total del sector» i el fan responsable de «la incertesa del públic» i «la cancel·lació innecessària d'activitats culturals».

Des d'ARC demanen un reconeixement explícit per part de la Generalitat i del Procicat, «de la seguretat en els concerts on es respecten escrupolosament totes les mesures i protocols decretats, i l'evidència que no hi ha cap indici de contagis per covid-19 als concerts i actes culturals, segons afirmen públicament diversos experts». També exigeixen una «comunicació directa i efectiva» entre Govern i ajuntaments per resoldre aquestes qüestions.

En qualsevol cas, reclamen que s'obri una investigació interna a fi d'aclarir «les presumptes recomanacions fetes a diversos ajuntaments de Catalunya, aconsellant anul·lar concerts, festivals i festes majors senceres previstes com a mesura de prudència, quan ja existeix una normativa per realitzar totes aquestes activitats, que s'està complint des de fa temps.

A més, reclamen un «rescat econòmic urgent i suficient de totes les empreses dedicades a la música en viu» que s'han vist perjudicades per les anul·lacions, a fi d'evitar «la fallida generalitzada d'empreses» que preveuen per a les pròximes setmanes.