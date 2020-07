Sanjosex enregistrarà el concert que oferirà divendres a l'Auditori de Girona

Sanjosex i la seva banda enregistraran el concert que aquest divendres oferiran a l'Auditori de Girona, presentant el nou disc Dos somnis i cançons extretes de tota la trajectòria del grup empordanès. Segons ha informat el segell Bankrobber, el vídeo, que es preveu publicar al setembre, servirà per presentar la nova formació de la banda, amb Carles Sanjosé (veu i guitarra) acompanyat per Juliane Heinemann (guitarra i teclats), Miquel Sospedra (baix) i Pep Mula (bateria). Per aquesta actuació, que tindrà lloc a la Sala de Cambra, s'han posat a la venda un número molt limitat d'entrades pels qui vulguin assistir-hi.

Dos somnis, que inclou sis cançons inèdites enregistrades i produïdes per la banda empordanesa poc abans del confinament, va ser publicat el passat mes d'abril exclusivament en format de descàrrega digital directa. Es tracta d'un disc «breu i concís que Carles Sanjosé ha plantejat amb els peus a terra i amb esperit de quilòmetre zero», segons explica el mateix segell discogràfic. El músic bisbalenc ja va presentar en directe els temes d'aquest àlbum en el concert celebrat el passat mes de juny al municipi de la Pera, en el marc del festival Ítaca.