La Marfà oferirà fins a dinou activitats en els mesos de tardor

La Marfà oferirà aquesta tardor un total de dinou activitats obertes al públic i enfocades a la formació i divulgació musicals. Segons ha informat l'Ajuntament de Girona, en l'àmbit de la formació musical, l'equipament ha organitzat tretze sessions diferents amb l'objectiu de donar eines de creixement tècnic i artístic als diversos perfils de músics, des dels que tot just s'inicien fins als professionals.

Artistes destacats del panorama creatiu nacional protagonitzaran les sessions dedicades a la bateria, que anirà a càrrec del músic Jorge Rossy; a la percussió corporal, que oferirà el músic i percussionista Santi Serratosa; a la improvisació lliure, amb el grup Za!; o al Beatbox i a la LoopStaton, que dirigirà l'artista Pulmon Beatbox; a banda de classes relacionades amb la veu i el cant, la tecnologia per a cantants, la gralla i l'harmònica, o d'iniciació als equips de so. També en l'àmbit formatiu, s'ha organitzat la Diada de la Rumba, una iniciativa que compta amb la col·laboració de l'associació Foment de la Rumba Catalana i que tindrà lloc el 28 de novembre.

Pel que fa a la divulgació, destaca el programa «Sessions LP», en les que tres artistes parlaran de tres discos imprescindibles. En aquest cas, els artistes seran Cala Vento ( Favourite worst nightmare d'Arctic Monkeys), Lluís Costabella ( Never mind the bollocks de Sex Pistols) i Anna Roig ( Les Marquises, de Jacques Brel).

També al llarg dels mesos de tardor, l'espai acollirà diverses actuacions de grups i col·lectius vinculats a l'escena jove. A més, La Marfà manté en marxa el programa de suport a la creació artística, que agrupa acompanyament artístic, residències internacionals i orquestra resident.