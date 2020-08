Els llibres més recomanats pels nostres lectors aquest estiu

Llegir. Escollir un llibre, seure a l'ombra d'un pi prop del mar i endinsar-se en la trama d'una novel·la, en un un assaig o una biografia. Tenir temps per llegir. L'estiu, a més de ser l'època de les capbussades, és el moment en què molts troben aquesta estoneta per gaudir de la lectura.





Diari de Girona va preguntar als seus lectors i lectores quines són les seves recomanacions per aquest estiu i hem rebut aquestes propostes a través d'Instagram i l'etiqueta #ElsMeusLlibresdEstiu.Si et cal lectura per la resta d'estiu, potser entre aquestes propostes trobaràs alguna idea que et faci el pes:@laurafanals: Tor. Tretze cases i tres morts, de Carles Porta@imaginaimy: Sapiens. Una breu història de la humanitat, de Yuval Noah Harari@qoorominas: Mentida prohibida, d'Anna Corominas@aleerquesondosdias: Joder si te quise, i Si no es contigo, no es, d'Elsa García; i Ella, yo y la gran idea de ser valientes, de Cherry Chic