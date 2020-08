El «bonrotllisme» d'Arnau Griso arriba al Porta Ferrada

Arnau Griso, el duo de Sant Cugat format per Arnau Blanch i Eric Griso, van contagiar la seva alegria i bon humor la nit del diumenge al Porta Ferrada. Era el primer concert després d'estar 6 mesos sense pujar a un escenari i també l'últim, ja que la gira d'aquest 2020 es limita a l'únic concert que van oferir al Guixols Arena. «Tenim la pell de gallina», asseguraven emocionats després d'entonar la primera cançó de la nit, una No sé nadar que va fer ballar la gent des de la cadira al primer moment.

La diversió i les rialles van ser la tònica principal de l'hora i mitja que va durar el concert. Entre acudits i bromes amb el públic, Arnau Griso van repassar moltes de les cançons del seu disc Revolución Bananera, que defineixen com un «moviment social basat en el sentit comú, l'absurd i el bonrotllisme», amb temes com Ser y estar, Desamortil i Para que el mundo lo vea, una de les cançons més sonades de la banda. Ja durant els bisos van cantar una de les cançons més crítiques del seu repertori, Quiero, quiero y quiero, mentre recordaven els dies que van passar amb una ONG a Uganda, on van gravar el videoclip d'aquest single. «Va ser quan vam veure que amb la nostra música podíem ajudar i no només lucrar-nos», explicaven nostàlgics.

Pel final de l'espectacle es reservaven Nada que añadir, l'última cançó que han publicat, i És gratis, la cançó que els va fer saltar a la fama. En exclusiva van anunciar el nom del seu proper àlbum, Eric Blanch. Una vetllada única que va iniciar i culminar la gira d'aquest any d'Arnau Griso.