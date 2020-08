El debut del Cuarteto Quiroga a Vilabertran enceta la Schubertíada

La Schubertíada es posa en marxa aquest vespre amb el debut a la canònica de Vilabertran del prestigiós Cuarteto Quiroga. Acompanyat per la violoncel·lista Erica Wise, omplirà -amb les limitacions d'aforament corresponents, lògicament- l'església, en un recital pel qual ja no queden entrades i que es centrarà en peces de Boccherini i Schubert. Tot i presentar una edició més reduïda que altres anys, la cita alt-empordanesa confia convertir-se «un important espai d'esperança i reflexió» amb nou propostes entre Vilabertran i Castelló d'Empúries fins al 30 d'agost.

Amb els quartets de corda com a grans protagonistes d'enguany, amb el Quiroga, el Quartet Casals, el Cormos Quartet i el Quartet Gerhard, el festival comptarà amb la presència de figures internacionals com Matthias Goerne, Juliane Banse, el baríton Florian Boesch (que també debutarà a Vilabertran), Andrè Schuen juntament amb els pianistes Wolfram Rieger, Malcolm Martineau, Alexander Schmalcz i Daniel Heide, que s'han mantingut fidels a la Schubertíada tot i les dificultats.

El nou protocol per evitar contagis preveu aforaments reduïts , concerts sense mitja part i el compliment de totes les mesures sanitàries dictades per les autoritats. Per l'alta demanda d'entrades, tant Goerne el 27 d'agost com el Quartet Casals el 30 oferiran dues actuacions el mateix dia i s'han ampliat alguns aforaments, sempre dins la normativa.