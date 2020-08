manel fa vibrar el públic del Guíxols Arena amb el seu potent directe

? És complicat seguir un concert de gairebé dues hores amb la mascareta posada, especialment en una nit xafogosa d'agost. Els Manel ho saben, i per això divendres es van mostrar especialment esplèndids amb el públic del festival de la Porta Ferrada, on van presentar el seu darrer disc, Per la bona gent, sense oblidar alguns dels temes més emblemàtics de treballs anteriors.

Amb una potent posada en escena, el quartet barceloní va obrir la nit amb Formigues, un dels temes més celebrats del nou àlbum. Els primers compassos del concert van servir per presentar les noves cançons, algunes de les quals sonen molt diferent en directe que en el disc, com Canvi de paradigma. Tot i això, cap a la meitat de l'actuació van començar a sonar algunes de les peces que els han permès convertir-se en un dels referents del pop català, com La cançó del soldadet, Ai Dolors, Jo competeixo o Teresa Rampell. Per la bona gent va posar fi al concert, però encara faltaven uns generosos bisos que van acabar amb la major part del públic ballant al ritme de Boomerang i, sobretot, Benvolgut.