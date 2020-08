Professor Cuningham i Jazz Ladies, al festival de Figueres

Jazz Ladies i Professor Cunningham and His Old School són caps de cartell del Festival de Jazz de Figueres, que celebrarà la 26a edició de l'11 al 13 de setembre en comptes de finals de maig, com estava previst abans de la crisi sanitària. El festival més antic de la capital alt-empordanesa continua «apostant pel jazz al carrer i és per això que la majoria de concerts són gratuïts, amb l'objectiu d'acostar el jazz a la ciutadania», destacava ahir Alba Albert, presidenta de Joventuts Musicals de Figueres, que organitza la cita. Per adaptar-se a la normativa de seguretat, tots els concerts, siguin gratuïts o no, es faran amb reserva d'entrada prèvia i adaptats a la situació actual.

Jazz Ladies obrirà el festival divendres 11 de setembre a les 9 a la Sala La Cate, i l'endemà, a la mateixa hora però a l'Auditori Caputxins, serà el torn de Professor Cunningham and His Old School, un dels grups més importants de l'escena swing internacional.

Pel que fa a la programació gratuïta, començarà l'11 a les 10.30 a la plaça Josep Pla, amb l'actuació de Drop Collective. El dissabte 12 de setembre es podrà gaudir de dues propostes de proximitat: a les 6.30 a la plaça Josep Pla el trompetista Ricard Gili i el clarinetista Oriol Romaní, dos dels músics més reconeguts en el món del jazz clàssic a casa nostra, presenten Hot Jazz Cats, i a les 10.30, a la plaça de La Cate, actuarà Agustí Burriel. Finalment, diumenge 13 de setembre a les 12 del migdia a la plaça de la Cate, Movin' Wess clausurarà el certamen.