El festival Som de Mar de Lloret assoleix un 70% d'ocupació i 3.600 assistents

El festival Som de Mar de Lloret de Mar ha tancat la primera edició amb un 70% d'ocupació, 3.600 assistents i un final passat per aigua, ja que una forta tempesta va provocar l'anul·lació del concert de cloenda a càrrec de José Mercé als jardins de Santa Clotilde. Segons el director de l'esdeveniment, Carles Gilibets, «amb un 70% d'ocupació, 3.600 assistents i quatre concerts amb les entrades exhaurides, la primera edició de festival va posar en relleu que, en temps de pandèmia, també es poden fer projectes culturals de qualitat respectant les normes de seguretat i amb aforaments reduïts».

«En un estiu complicat per al sector turístic, aquesta ciutat de la Costa Brava ha pogut donar una opció de turisme cultural per al públic local i nacional», va afegir.

El cartell d'aquesta primera edició ha comptat amb el pianista francès Laurent Martin, amb el concert solidari per Càritas, passant per Judit Neddermann, Abba The New Experience, Gemma Humet, Fel Faixedas, Sofia Ellar, Ramon Mirabet i Mikel Erentxun.