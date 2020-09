Banyoles reobre dilluns l'Escola Municipal de Música

L'Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB) reobrirà les seves portes aquest dilluns, posant en marxa un pla per complir amb les mesures de seguretat i prevenció per la covid-19 establerts per les autoritats sanitàries. Segons informa l'Ajuntament de Banyoles, el protocol garanteix la represa de l'activitat docent i dels serveis establerts pel Departament d'Educació i la direcció del centre prioritzant la prevenció i salut de tot el col·lectiu de l'EMMB i fent possible l'activitat educativa i els recursos d'aprenentatge. El pla d'obertura de l'EMMB, que la direcció del centre ha presentat als professors i alumnes en els darrers dies, garanteix el manteniment de l'activitat docent en cas de possibles situacions de confinament total o parcial d'alumnes o professors.

L'adaptació que va realitzar l'escola durant el tercer trimestre del curs passat cap a un ensenyament i aprenentatge telemàtic «va ser clau» per permetre culminar el curs amb un alt grau de satisfacció d'alumnes i famílies, segons ha explicat el consistori de la capital del Pla de l'Estany en un comunicat. Ara, la direcció i el professorat del centre han avançat en la preparació d'alternatives formatives i ha dissenyat un pla de seguiment de les classes basat en un model de formació híbrid preparat per afrontar les situacions que es vagin produint en cada moment.

L'Ajuntament també destaca que s'està treballant com enfocar l'organització d'activitats complementàries, com audicions, concerts o sortides, en funció de la situació sanitària del moment. De cara a les principals novetats que implica l'aplicació de les mesures de seguretat i prevenció, destaca la reducció de ràtios dels grups estables de llenguatge musical i dels grups orquestrals i corals. En aquest sentit, s'incrementarà la distància de seguretat entre alumnes i professors.