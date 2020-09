Edmon Roch: «Ara cada dia de rodatge acabat sense entrebancs és una victòria»

«Abans, quan rodaves paties pel temps. Això no ho hem perdut, però hi ha mil dificultats noves: ara acaba dia de rodatge acabat sense entrebancs és una victòria», assenyala el productor gironí Edmon Roch, que aquests dies roda un dels films de l'any al cinema espanyol: l'adaptació de Las leyes de la frontera de Javier Cercas que dirigeix Daniel Monzón. La novel·la transcorre a la Girona de finals dels 70 i, malgrat que la ciutat no acollirà el gruix més important del rodatge, s'hi filmaran escenes del 27 al 30 de setembre.

Com tot, el rodatge s'ha hagut d'adaptar a la situació sanitària amb un procés que inclou els tests periòdics per detectar la presència del coronavirus a l'equip (també als figurants), les desinfeccions de vestuari, l'ús de nebulitzadors abans i després de rodar en un nou espai o la impossibilitat que els actors comparteixin els pinzells de maquillatge, per exemple.

«Les mesures fan gairebé impossible que hi hagi un contagi mentre rodem, però no que et vingui de fora, per això cada dia que ratllem al calendari és important, perquè no tot està sota el nostre control», explica Roch sobre els protocols sanitaris que s'apliquen al cinema i que es calcula que suposen entre un 5 i un 10% de sobrecost respecte al pressupost previst del film.

«Parlem de mascaretes per a tothom, PCRs, el doble d'espais de càtering i de vehicles que es feien servir habitualment per garantir que hi ha prou distància.Tot això encareix el procés i, sobretot, el fa molt més lent», detalla el responsable de produccions com El niño o de la saga d'animació protagonitzada per Tadeo Jones.

I l'alenteix justament en un moment en què l'equip treballa a contrarellotge, «aprofitant al màxim» les nou setmanes de treball previstes. La pandèmia va capgirar els plans de la pel·lícula, que s'havia de començar a rodar durant la primavera per recrear l'estiu del 78 i han estat a punt de donar l'any per perdut.



Una ciutat reconeixible

La novel·la i el film narren la història d'en Nacho Cañas, un estudiant introvertit i inadaptat de disset anys que coneix en Zarco i la Tere, dos joves delinqüents del barri xino de Girona.

La transformació de l'entorn del Pou Rodó de la capital gironina ha fet que es busquin altres localitzacions per traslladar l'espectador a aquesta zona, com Montblanc o Manresa, però «la fisonomia de la ciutat i els seus elements més característics, com Sant Fèlix o la Devesa, es reconeixeran fàcilment», assenyala Roch, que apunta que pels quatre dies de rodatge a Girona no ha fet falta captar un gran nombre de figurants.

El guió el signen a mitges el guionista Jorge Guerricaechevarría i el mateix Monzón, que repeteixen tàndem per quarta vegada i els escollits per posar cara al trio protagonista són Marcos Ruiz, Begoña Vargas i Chechu Salgado. Altres actors que apareixeran a la pel·lícula són el gironí Pep Cruz o Javier Beltrán.

Darrere del projecte hi ha, a més d'Ikiru Films, La Terraza Films, Atresmedia Cine i Las Leyes de la Frontera AIE. La pel·lícula arribarà a les sales l'any vinent de la mà de Warner Bros Pictures España, mentre que de la distribució internacional se n'encarregarà Netflix.