Javier Montesol exposa «Una visió de Fortuny» al castell de Benedormiens

Les sales d'art del castell de Benedormiens de Castell d'Aro acullen des de dissabte i fins al pròxim 22 de novembre l'exposició Una visió de Fortuny, de l'artista barceloní Javier Montesol. La mostra està formada per una quarantena d'obres elaborades amb diverses tècniques que reinterpreten l'obra de Marià Fortuny. Forma part del cicle anual d'exposicions organitzat per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, i que s'estén alhora al parc dels Estanys i a la Masia Bas de Platja d'Aro.

Durant la inauguració, l'autor va explicar que aquesta exposició pictòrica és «la conclusió i punt final a la reflexió que un dia vaig creure intuir veient els apunts i petites aquarel·les de Marià Fortuny: que el treball del pintor es basa en el coneixement profund de l'ofici, en resoldre el tema de la manera més natural possible». Sobre com va afectar l'arribada de la fotografia a la pintura, el pintor va assegurar que «la incorporació de la fotografia a finals del segle XIX no va significar una submissió a les noves eines: encara que això hagi marcat profundament la pintura, no és més que això, eines, però que primer és l'ofici, el gest i el traç».

Per demostrar-ho, durant l'acte, Montesol va elaborar una obra en directe i de cara al públic que tot seguit es va incloure al total d'obres d' Una visió de Fortuny, i va passar a formar part del Fons Municipal d'Art.

Qui va ser el fundador i editor, juntament amb Juan José Fernández, de la primera revista espanyola de còmic underground de l'estat, Star (1972), també va explicar la seva relació amb Fortuny: «Parlar d'ell és com parlar de tota una educació visual, de les successives impressions que sense adonar-te et van formant».

En la mateixa línia, va detallar la importància i la influència dels corrents artístics en la seva obra: «Viure a Barcelona fa inevitable que els teus passejos, rutes, dies i hores no estiguin embolicats de referències importants del Noucentisme i del Modernisme català. No vas a visitar-los, és que vius amb ells», va concloure.