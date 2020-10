Els treballs per remodelar el Tresor de la Catedral costaran 1,6 milions d'euros

Els treballs per a la reubicació del Tapís de la Creació per donar-li més rellevància dins el Tresor de la Catedral de Girona costaran 1,6 milions d'euros, la meitat dels quals provinents de fons públics i l'altra, de l'Església. Com va avançar Diari de Girona, el Capítol de la Catedral i el Bisbat de Girona volen remodelar l'espai museístic per traslladar el brodat, una obra única en el seu gènere, i donar-li més rellevància en una sala adequada per permetre la visita de grups més nombrosos. Els treballs implicaran la suspensió temporal de les visites a la seu i a la Basílica de Sant Feliu durant unes setmanes.

El Tapís de la Creació, el Beatus, les creus processionals, l'arqueta d'Hixam II i el segell d'Ermessenda de Carcassona són, entre d'altres, algunes de les peces més rellevants que es conserven al Tresor de la Catedral de Girona. Restaurat fa uns quants anys el conjunt de l'altar major, quedava pendent una reorganització del Tresor, per poder donar més rellevància a aquestes peces dins el conjunt, recorden fonts del Bisbat, que remarquen que el seguiment de les audioguies permet comprovar que la sala on s'exposa el Tapís de la Creació és un dels punts més escoltats de tot el recorrregut

Així, el nou projecte preveu reordenar l'espai museístic dedicant una sala més adequada al brodat, peça magna del romànic català d'entre els segles XI i XII, i dues sales més, per proposar un recorregut cronològic a través d'objectes artístics de la catedral romànica i gòtica. A més, un darrer espai presentarà l'aixovar que històricament ha servit per al culte a la seu.

Tot plegat implicarà adequar els magatzems que hi ha a les sales de l'edifici oest del claustre per convertir-los en dipòsits dels objectes patrimonials que no estan exposats als visitants.

Dels 1,6 milions d'euros que costaran les obres aproximadament, el 50% l'assumirà la Catedral i la meitat restant, les administracions. Uns 600.000 euros seran aportats per la Generalitat; 100.000 provindran del Ministeri de Cultura i uns 150.000 més, de la resta d'administracions. Inicialment, el projecte formava part d'una de les convocatòries del fons europeu Feder, que es va haver de suspendre davant la crisi sanitària.

Per qüestions de seguretat, la remodelació suposarà la suspensió temporal de les visites culturals tant a la Catedral com a la Basílica de Sant Fèlix durant el mes de novembre fins a principis de desembre, i des de mitjan gener fins a principis de març, segons el calendari previst pel Bisbat.

Des del Capítol remarquen que augmentar la qualitat de l'oferta cultural que ofereix la Catedral -el monument més visitat de la ciutat, amb 250.000 visitants anuals- és «fonamental per afrontar tant la sortida de la crisi com els canvis que provocarà aquesta pandèmia» i indiquen que cal considerar les obres com una mesura que contribuirà «a dinamitzar l'economia de la ciutat».