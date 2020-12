La Diputació de Girona i l'Associació LiberPress, que organitzen anualment el lliurament dels premis LiberPress per reconèixer persones i entitats d'àmbit mundial que destaquen per la seva tasca democràtica i solidària, s'han ajornat sense data per la crisi sanitària.

Segons informa la Diputació, aquest any els guardons s'han reorientat cap al seu vessant més social per homenatjar els diferents col·lectius i professionals que s´han implicat activament en la lluita contra el coronavirus, però l'anunci dels premiats i el lliurament de les distincions s´ha posposat, per ara sense data, per col·laborar amb el criteri sanitari de les autoritats.

Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, i Carles McCragh, president de l´Associació LiberPress, van lamentar ahir en un comunicat conjunt aquest ajornament «després d´haver programat amb cura un acte més íntim i reduït i que garantia la seguretat dels assistents». Tot i això, els dos remarquen que «és vital la col·laboració de les administracions i les entitats per tal de seguir respectant les directrius sanitàries i poder afrontar la pandèmia amb totes les garanties».