La pròxima edició del Black Music Festival s'allargarà excepcionalment durant tot l'any 2021

El Black Music Festival celebrarà el 2021 una edició que s'allargarà molt més enllà de l'habitual. Davant un any que es preveu "incert i complicat pels festivals", l'organització ha decidit esponjar la seva activitat per "garantir" una programació similar a la d'edicions anteriors i que tots els concerts segueixin les mesures de seguretat pertinents. La cita arrencarà al març, com sempre, i programarà concerts i activitats fins a final d'any. Així, per exemple, els nord-americans Snarky Puppy, caps de cartell destacats, actuaran a l'Auditori de Girona a l'agost. Altres artistes que el 'Black Music Festival Edició Especial' ha confirmat aquest dijous són el francès Ben L'Oncle Soul i també els catalans Lágrimas de Sangre i Las Karamba.

El festival gironí s'ha proposat "garantir una programació el més semblant possible" a les edicions precedents, és a dir, que pugui presentar artistes internacionals i locals la presència dels quals no es vegi compromesa per l'evolució de la pandèmia. Cal recordar que el Black Music Festival va ser un dels primers festivals a plegar enguany per culpa de la primera onada del coronavirus.

Els primers artistes confirmats d'aquesta edició especial i excepcional són els nord-americans Snarky Puppy, el francès Ben L'Oncle Soul, Las Karamba, Lágrimas de Sangre, la vocalista Koko-Jean amb The Tonics i Dani Nel·lo, La Sra Tomasa i Aiala i Mònica Green, (aquestes dues programades respectivament al Teatre Bartrina de Reus). Les entrades pels primers artistes anunciats s'han posat a la venda aquest dijous.

La direcció del festival remarca que aquesta és una situació "excepcional" i que per tant, en futures edicions el Black Music Festival tornarà a les seves dates i programacions habituals.