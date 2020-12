La Bisbal programa un cicle de música de proximitat al Teatre Mundial al gener i febrer

La Bisbal d'Empordà ha programat un cicle de música al Teatre Mundial pels mesos de gener i febrer amb artistes de proximitat. Es tracta de la versió hivernal del fITM. A l'estiu les sigles serveixen per denominar-lo Festival Internacional al Terracotta Museu i ara aprofitaran el mateix acrònim per traslladar el cicle de concerts al Teatre Museu. A partir del 9 de gener, aquest equipament de la Bisbal d'Empordà obrirà les portes cada dissabte a les vuit del vespre per oferir els concerts de diversos artistes locals com ara Jaume Arnella, Carles Belda, Medusa Boc i la Ludwig Band. Hi haurà 150 localitats disponibles a un preu de 8 euros per la compra anticipada o 10 a taquilla.

La programació musical de la Bisbal d'Empordà passarà pel Teatre Mundial aquest hivern amb l'adaptació del fITM. Aprofitant l'acrònim del Festival Internacional del Terracotta Museu que es fa a l'estiu, l'escenari es trasllada al Teatre Mundial però la coincidència amb les inicials permet mantenir la marca.

El cicle de concerts programat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà preveu contractar a diversos artistes de proximitat durant cinc dissabtes. El primer dels concerts serà el 9 de gener amb Carles Viarnès, que presentarà el nou disc 'Nun'. Maria Jaume acostarà la seva proposta de folk acústic el 16 de gener i Jaume Arnella i Carles Belda interpretaran un seguit de cançons de taverna el dissabte 23.

El dissabte 30, el fITM oferirà un doble concert amb Ludwig Band i Carpa Negra. Els últims seran els teloners per mostrar la seva improvisació poètica amb rock fragmentat. Per altra banda, els d'Espolla acostaran el seu àlbum de debut 'Al límit de la tonalitat', un conjunt de temes de folk sobre temes quotidians. El cicle el tancaran Medusa Box el 6 de febrer amb 'I Love Astronomy', un disc conceptual que es el fruit del treball multidisciplinar del grup des de principis de 2019. El concert de la Bisbal serà la primera ocasió per sentir el nou treball en directe.

Els concerts es faran a les vuit del vespre i els organitzadors demanen al públic que arribi mitja hora abans al recinte per poder entrar de forma ordenada a les seves localitats. Les entrades valdran 8 euros si es compren anticipadament o 10 si es compren a taquilla.