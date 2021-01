El comportament humà centrarà la nova edició del cicle «Tòtems de la novel·la històrica»

L'escriptor i periodista Martí Gironell presenta una nova edició del curs Tòtems de la novel·la històrica, que tindrà lloc els dimarts a partir del 12 de gener a les 19.30 h a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Aquest cicle de conferències «permetrà aprofundir en alguns dels noms que han fet història en aquest gènere», segons informa la Casa de Cultura en un comunicat.

Com és habitual, Gironell parlarà sobre una sèrie d'autors que han escrit sobre diverses èpoques des de diversos països per deixar constància de períodes convulsos i moments turbulents. «Amb les seves obres han contribuït a entendre i interpretar la història» afegeix el comunicat. Concretament, Gironell proposa per aquest cicle posar l'accent en els comportaments humans de la realitat històrica novel·lada. I ens acostarà a autors com Mark Twain, Marguerite Yourcenar, Charles Dickens i Walter Scott.

El curs està format per quatre xerrades. Aquesta és una activitat gratuïta que requereix inscripció prèvia obligatòria. Les inscripcions es poden fer a la pàgina web de la institució (www.casadecultura.cat) o presencialment a la Secretaria de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona de dilluns a divendres de 9.30 a 17.30 h.

El periodista i escriptor Martí Gironell (Besalú, 1971) és llicenciat en Filologia anglesa i en Periodisme i compta amb una llarga trajectòria treballant en diversos mitjans com Ràdio Besalú, Ràdio Olot, Catalunya Ràdio i TV3.