«Yerma», Buhos, Suu i el Mag Lari, al Teatre de Roses

Yerma, l'adaptació del clàssic de Federico Garcia Lorca de la companyia Projecte Ingenu; l'espectacle de Buhos per a teatres i auditoris o una vetllada de màgia amb el Mag Lari són algunes de les noves propostes del Teatre Municipal de Roses per aquesta temporada, en què també recupera cites ajornades a causa de la pandèmia. És el cas dels muntatges Una història real, amb Julio Manrique i Mireia Aixalà; Alguns dies d'ahir, de Jordi Casanovas; i l'actuació a Roses d'Alberto San Juan i Fernando Egozcue amb una selecció del seu treball músic-poètic en comú.

Pel que fa a les incorporacions en l'apartat teatral, a més de Yerma, hi ha prevista Alhayat o la suma dels dies, inspirada en fets reals sobre la construcció d'una biblioteca en un camp de refugiats de Salònica.

En relació amb la música, la cantant Suu presentarà en directe l'àlbum Ventura i Buhos passarà pel teatre rosinc amb Teràpia col·lectiva, l'espectacle per a teatres i auditoris que dirigeix Albert Pla. El concert Songs of Hope, a càrrec de Veus-Cor Infantil Amics de la Unió, una nova manera d'fentendre el cant coral, i la XV Cantada d'Havaneres Vila de Roses, tancaran les cites musicals pels primers mesos del 2021.

Per al públic familiar, hi ha prevista la visita del Mag Lari al maig i la recuperació de l'espectacle A taula, suspès a causa de les restriccions per prevenir el coronavirus, a més de la incorporació de Blowing, un muntatge que barreja dansa i llenguatge multimèdia, i Italino Grand Hotel, que combina els pallassos i el teatre mut.

Les entrades per als espectacles de la nova temporada es poden adquirir a partir d'avui al web de Roses Cultura o bé presencialment a les taquilles del teatre, els dijous i divendres de 12 a 14 del migdia, i el mateix dia de l'espectacle una hora abans de l'inici.