El rodatge de la sèrie «Els hereus de la terra» desembarca al Barri Vell de Girona

Figurants de la sèrie fent cua per les proves per descartar positius de covid, ahir al matí.

Figurants de la sèrie fent cua per les proves per descartar positius de covid, ahir al matí. marc martí

Els preparatius per a l'imminent rodatge de la sèrie Els hereus de la terra, la continuació de La catedral del mar, ja són visibles al Barri Vell de Girona. Després de passar pel castell d'Hostalric, la gravació de l'adaptació televisiva del bestseller d'Ildefonso Falcones en terres gironines continuarà la setmana vinent a la capital i entre les localitzacions escollides per l'equip de rodatge hi ha els Banys Àrabs, l'interior de la Catedral i la plaça dels Jurats.

Ahir ja es van fer les proves per descartar casos de coronavirus entre els figurants i, malgrat que la filmació d'aquesta superproducció televisiva de Netflix està prevista des de dilluns 18 i fins dijous 21, les afectacions per a la circulació i aparcament de vehicles ja han començat, perquè la previsió de la productora és iniciar el muntatge aquest dissabte. Així, per exemple, al carrer de Bellaire -a la plataforma Galligants- des d'ahir i fins al 21 ja no s'hi pot aparcar perquè l'espai estigui disponible per als camions de rodatge.

Amb tot, el gruix d'incidències circulatòries no començarà fins dilluns a primera hora del matí, quan es tallaran la pujada de la Catedral, la del Rei Martí i el carrer de Ferran el Catòlic. Segons informa l'Ajuntament de Girona, l'endemà al matí es tallarà el carrer dels Alemanys.

I pel que fa a l'aparcament, entre el 16 i el 21 es prohibirà en diferents punts de l'entorn de la catedral i els Banys Àrabs, com el carrer Ferran el Catòlic, Francesc Samsó, dels Manaies i la pujada de la Catedral. A més, també es prohibirà deixar el cotxe en unes vuit places de l'aparcament de la plaça de Sant Domènec.

La sèrie és una coproducció de Diagonal TV, Netflix, Televisió de Catalunya i Atresmedia ambientada a la Barcelona de la baixa edat mitjana, el 1387. A més de les terres gironines, on la productora buscava fins a 500 figurants, també es roda a la capital catalana i diversos escenaris de de Tarragona.

S'estrenarà mundialment a Netflix, on es podrà veure en exclusiva durant dotze mesos, i després també estarà disponible per a Atresmedia i Televisió de Catalunya durant un trimestre.

Dirigida per Jordi Frades, la sèrie compta amb actors com Yon González, Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Michelle Jenner, Maria Rodríguez o Pere Arquillué al repartiment. També hi apareixeran Manel Sans, Mercedes León, Bruna Cusí i Natalia Sánchez, entre altres intèrprets.

Narrarà en vuit capítols de 50 minuts la història d'Hugo Llor, un noi de dotze anys que passa la major part del temps al carrer somiant convertir-se en constructor de vaixells. La vida d'Hugo no serà fàcil, però comptarà amb el suport i la protecció d'un ancià molt respectat, Arnau Estanyol.