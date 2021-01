El Pepe Sales arrenca amb poesia i arts escèniques per reivindicar Bukowski

«Compte amb aquells que busquen constants multituds», escriu Charles Bukowski al poema El geni de la multitud. Un vers que, ahir, al Centre Cultural La Mercè, es va fer evident. No per falta d'interès, si no més aviat perquè la situació de pandèmia hi obliga. El festival Pepe Sales, dedicat enguany a l'escriptor i poeta més irreverent del segle XX, va donar el tret de sortida ahir a la tarda amb una festa on la poesia i les arts escèniques es van posar d'acord per reivindicar l'art i la cultura.

Amb Montse Triola (Andergraun Films) com a mestra de cerimònies, l'acte inaugural del certamen dedicat a l'art independent, que enguany celebra la seva 14a edició tot desafiant els contratemps moderns, va començar amb un recital de poesia «dirty». Andrea Martín, Elisa de Erauskin i Sílvia Ardévol van recitar alguns dels poemes més aclamats de Bukowski per donar pas, tot seguit, a la presentació dels treballs plàstics inspirats en l'obra de l'autor de novel·les com Factotum. La festa també va comptar amb les arts escèniques de Café Bukowski de la mà d'Edgar Massegú i Àlex Meyer, així com amb la presentació de l'obra gràfica inèdita de Bukowski.

El festival Pepe Sales continuarà avui diumenge amb la projecció del documental Born into this (2003), de John Dullahan, a les 7 de la tarda al Cinema Truffaut, i demà dilluns amb la conferència 100 anys de Charles Bukowski, a càrrec d'Abel Debritto, a les 7 de la tarda al Centre Cultural La Mercè.